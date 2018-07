Baden-Baden – Alleinbeteiligt gestürzt

Baden-Baden (ots) – Ersten Erkenntnissen nach dürfte der Bremsfehler einer Radfahrerin am Sonntagmittag auf einem parallel zur Hauenebersteiner Straße verlaufenden Wirtschaftsweg zu einem Verkehrsunfall geführt haben, bei dem sich die Frau leichte Verletzungen zuzog. Die Radlerin war gegen 14.20 Uhr von Sandweier kommend in Richtung Haueneberstein unterwegs, als sie plötzlich stürzte. Hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes brachten sie später zur ambulanten Versorgung in ein örtliches Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4009289