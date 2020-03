Baden-Baden – Angetrunken randaliert

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ziemlich auffällig verhielt sich am Mittwoch gegen 17:30 Uhr ein 44-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Rheinstraße. Der erheblich alkoholisierte Mann schrie nach bisherigen Erkenntnissen grundlos Passanten an und soll außerdem Bierflaschen zerschlagen haben. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden beendeten das ungebührliche Treiben des Mannes und er musste nach richterlicher Anordnung seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Die Kosten hierfür werden ihm in Rechnung gestellt.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4538865 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4538865