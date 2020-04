Baden-Baden – Anzeige nach illegaler Müllentsorgung

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstagnachmittag eine illegale Müllablagerung in Neuweier verhindert und der Verantwortliche ermittelt werden. Gegen 17:50 Uhr wurde ein 25-Jähriger dabei beobachtet wie er mehrere Plastiktaschen voller Müll in einem Gebüsch am Friedhof entsorgte. Der Mittzwanziger konnte durch die Beamten des Polizeireviers Bühl ermittelt und zur Rede gestellt werden. Nachdem er sein Handeln einräumte, musste er den Unrat wieder beseitigen und sieht nun einer Anzeige entgegen.

