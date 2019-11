Baden-Baden – Arbeitsunfall

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Am Montagmorgen ereignete sich auf dem Firmengelände in der Geroldsauer Straße mutmaßlich aufgrund der regenreichen Verhältnisse ein Arbeitsunfall. Der Mitarbeiter einer Spedition verlor beim Entladen seiner Ware auf der Laderampe das Gleichgewicht, stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Mitarbeiter wurde durch Einsatzkräfte des DRK versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenen Krankenhaus gebracht. Die Beamten haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/jh

