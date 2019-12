Baden-Baden – Auf Weihnachtsmarkt ausgetrickst, Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Durch sein geschicktes Vorgehen gelang es am Dienstagabend einem Unbekannten, eine Verkäuferin an einem Weihnachtsmarktstand um einen dreistelligen Bargeldbetrag zu erleichtern. Der Mann war gegen 18:45 Uhr unter Vorgabe Ware kaufen zu wollen an den Stand getreten und versuchte diese mit einem 200-Euro-Schein zu bezahlen. Durch geschicktes hin und her, zwischen Kauf und Rücktritt von selbigem, gelang es ihm neben seinem Geld auch das Wechselgeld zu ergattern. Den ersten Ermittlungen zu Folge, war der Mann bereits zuvor erfolglos an anderen Ständen in Erscheinung getreten. Er wurde als etwa 1,65 Meter groß mit südosteuropäischem Aussehen, kräftiger Statur und rundem Gesicht beschrieben. Er trug einen gepflegten Dreitagebart und kurz rasierte dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit einer cognacfarbenen, hüftlangen Jacke. Er sprach kein Deutsch, sondern unterhielt sich auf Englisch und einer anderen, unbekannten Sprache. Hinweise zur Person nehmen die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Mitte unter der Telefonnummer 07221-32172 entgegen.

