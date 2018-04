Baden-Baden – Auffahrunfall

Baden-Baden (ots) – Ein 50 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte kurz nach 7.30 Uhr mit seinem Volkswagen an der Einmündung der L 67 zur B 3 gebremst, wonach ihm ein 29-Jähriger mit seinem Peugeot auffuhr. An den Autos dürften Schäden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro entstanden sein.

