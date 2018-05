Baden-Baden – Aufgefahren und verletzt

Baden-Baden (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einem Leichtverletzten kam es am Montagmittag in der Ooser Bahnhofstraße. Ein 30 Jahre alter VW-Fahrer bemerkte gegen 12:50 Uhr auf der Fahrt in Richtung Bahnhof offenbar zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Stillstand kam und fuhr auf den Mercedes eines 43-Jährigen auf. Die C-Klasse wurde dadurch auf den davor stehenden Opel Astra eines 73-Jährigen aufgeschoben. Der Fahrer des Mercedes wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

