Baden-Baden – Aus dem Staub gemacht, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) – Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich ein noch unbekannter Autofahrer, nachdem er am Samstag einen Unfall verursacht hat, aus dem Staub gemacht, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Lenker eines VW Up hatte seinen Wagen zwischen 12 Uhr und 17 Uhr am Straßenrand der Ooser Hauptstraße abgestellt, als er bei seiner Rückkehr Beschädigungen auf der Beifahrerseite entdeckte. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden schätzen den Sachschaden auf 3.000 Euro und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Hinweise.

/ma

