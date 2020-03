Baden-Baden – Auseinandersetzung

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Zwei Männer gerieten am Mittwoch gegen 17:45 Uhr am Augustaplatz in Streit. Ein 37-Jähriger soll hierbei einen 44-Jährigen zunächst mit einem Faustschlag niedergestreckt haben. Anschließend habe er dann sowohl mit einer Wodkaflasche als auch mit einer dort stehende Schachfigur auf den Älteren eingeschlagen. Der Angegriffene wurde nach bisherigen Erkenntnissen der hinzugerufenen Beamten des Polizeirevier Baden-Baden nicht schwerer verletzt. Den Angreifer erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4544808 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4544808