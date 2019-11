Baden-Baden – Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Eine tätliche Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag unter Jugendlichen in der Stephanienstraße zieht nun Ermittlungen von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wegen gefährlicher Körperverletzung nach sich. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen miteinander im Clinch liegen. Die jüngere soll sich hierauf familiäre Unterstützung geholt haben und zusammen mit einem 15-Jährigen das gleichaltrige Opfer auf einem Schulhof mit Schlägen gegen den Kopf und in den Bauch malträtiert haben. Die hierdurch Verletzte musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und befindet sich in einem Krankenhaus.

