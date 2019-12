Baden-Baden – Ausnahmezustand

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Montagabend am Bahnhof in der Ooser Bahnhofstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach aktuellem Sachstand hatte sich der Mann kurz nach 22:30 Uhr mit einem Taschenmesser selbst Verletzungen zugefügt. Nach intensivem Zureden durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Baden-Baden konnte der Mann von weiteren Handlungen gegen sich selbst abgehalten und überwältigt werden. Nach einer Erstversorgung in einem örtlichen Krankenhaus wurde er in eine Fachklinik gebracht.

