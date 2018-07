Baden-Baden – Auto überschlägt sich

Baden-Baden (ots) – Auf ihrer Fahrt in Richtung Ebertplatz hat sich heute Nachmittag eine Toyota-Fahrerin auf der B 500 beim Verfassungsplatz überschlagen und sich leichte Verletzungen zugezogen. Weshalb die 24-Jährige kurz nach 15 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verloren hat ist unklar. Ihr Gefährt dürfte jedoch nicht mehr zu gebrauchen sein und hat vermutlich einen Totalschaden erlitten. Die Mittzwanzigerin wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Toyota musste an den Abschlepphaken. Durch die Bergungsarbeiten geriet der Verkehrsfluss ins Stocken und es kam zu Behinderungen. Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden unterstützt.

