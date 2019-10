Baden-Baden – Autoaufbrüche stehen vor Aufklärung

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos und des Polizeireviers Baden-Baden ist ein toller Ermittlungserfolg gelungen. Nach Abschluss ihrer Ermittlungen stehen zwei Männer im Alter von 18 und 28 Jahren im Verdacht, unabhängig voneinander insgesamt 18 Autoaufbrüche begangen zu haben. Während die Beamten dem jüngeren anhand einer hinterlassenen Fingerabdruckspur auf die Schliche kamen, wurde bei dem Älteren, im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung, Diebesgut aufgefunden, welches zumindest zwei Autoaufbrüchen zugeordnet werden konnte. Ferner stießen die Polizisten bei der Durchsuchung auf das mutmaßlich von ihm verwendete Tatmittel. Dem 28-Jährigen aus dem Baltikum werden sieben Autoaufbrüche vorgeworfen, die er zwischen dem 17. April und 23. April in den Stadtteilen ‚Oos‘ und ‚Weststadt‘ verübt haben soll. Hierbei hielt der Endzwanziger überwiegend Ausschau nach Navigationsgeräten. Die Höhe des erbeuteten Diebesguts dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Der 28-Jährige befindet sich zwischenzeitlich wegen eines gegen ihn vorgelegenen Haftbefehls in einem anderen Strafverfahren in Untersuchungshaft. Auch der Tatvorwurf in diesem Strafverfahren lautet auf Diebstahl. Der 18-Jährige konnte hingegen noch nicht dingfest gemacht werden. Der junge Asylbewerber ist derzeit untergetaucht; gegen ihn liegt ein Abschiebehaftbefehl vor. Der Heranwachsende war zwischen dem 30. März und dem 6. Juni im Innenstadtbereich aktiv. Elf aufgebrochene Autos sollen nach aktuellem Stand auf sein Konto gehen. Er hat sich hierbei auf kein spezielles Diebesgut festgelegt. Die Recherchen zum Aufenthaltsort des 18-Jährigen dauern an.

