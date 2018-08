Anzeige

Baden-Baden, B 500 (ots) – Auf seiner Fahrt auf der Schwarzwaldhochstraße verunglückte am Sonntagnachmittag gegen 13:15 Uhr ein Motorradfahrer im Bereich des Helbing Felsen. Von Baden-Baden in Richtung Schwanenwasen fahrend, geriet der Biker in … Lesen Sie hier weiter…

