Baden-Baden, B 500 – Nach Kollision von der Fahrbahn abgekommen

Baden-Baden (ots) – Der rechte Fahrstreifen der Europastraße (B 500) musste in den frühen Freitagmorgenstunden nach einem Unfall vorübergehend gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer kurz vor 4 Uhr während eines Überholmanövers in Höhe der Schweigrother Straße aus Unachtsamkeit dem vorausfahrenden Toyota einer 56-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision kamen beide Autos nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch ein erheblicher Flurschaden entstand. Der Gesamtschaden wird von den unfallaufnehmenden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf rund 17.000 Euro geschätzt. Eine Mitfahrerin im mutmaßlichen Verursacherfahrzeug wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4333143