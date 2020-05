Baden-Baden, B 500 – Trunkenheitsfahrt und Widerstand

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden hatte am späten Sonntagabend auf der B 500 unangenehme Konsequenzen. Die Ermittler wurden gegen 22.30 Uhr auf den Fahrer eines Kleinlasters aufmerksam, da dieser in starken Schlangenlinien unterwegs war. Im Zuge einer genaueren Überprüfung des 47-Jährigen stellten die Ermittler fest, dass dieser mit nahezu zwei Promille am Steuer seines Fiat gesessen hatte. Als er zum Zwecke einer Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen werden sollte, sperrte sich der Mann massiv gegen die polizeiliche Maßnahme, sodass diese in Widerstandshandlungen endete. Gegen den 47-Jährigen mussten daher gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet werden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4593789 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4593789