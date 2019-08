Baden-Baden – Bei Einbruch Schmuck entwendet

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hebelte in den frühen Dienstagmorgenstunden in der Straße `Krippenhof´ ein Fenster auf und gelangte so über den Balkon in das Innere des Gebäudes. Zwischen 2 Uhr und 4 Uhr durchwühlte der Langfinger dann einen Schrank und eine Kommode des dortigen Wohnzimmers und machte sich im Anschluss mit Schmuck in unbekanntem Wert aus dem Staub. Nach einer Spurensicherung hat die Polizei nun die Ermittlungen zum Unbekannten aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4342953