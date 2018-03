Baden-Baden – Beim Parken beschädigt

Baden-Baden (ots) – Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte ein noch unbekannter Autofahrer am Mittwochabend. Der Besitzer eines Opel Corsa hatte seinen Wagen zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums in der Balger Straße abgestellt und musste bei der Rückkehr zum Opel feststellen, dass dieser vermutlich beim Parken durch einen Unbekannten beschädigt wurde. Nun suchen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Zeugen. Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Ermittlern unter der Nummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /ma

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3897851