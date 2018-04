Baden-Baden – Beim Parken beschädigt, gibt es Zeugen?

Baden-Baden (ots) – Am vergangenen Freitag wurde der geparkte Wagen einer Frau auf dem Parkplatz einer Firma in der Dr.-Reckeweg-Straße von einem Unbekannten, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Seat Ibiza war zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz des Unternehmens abgestellt, als die Besitzerin bei der Rückkehr zum Wagen feststellen musste, dass ihr Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel beschädigt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten unter der Nummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /ma

