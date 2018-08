Baden-Baden – Blitz lässt Telefonleitungen glühen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein schriller Alarm veranlasste am späten Mittwochabend mehrere Bürger die Polizei um Hilfe zu rufen. Von einer Schule in der Rheinstraße ging gegen 23 Uhr ein ohrenbetäubender Lärm aus. Beim Polizeirevier Baden-Baden und der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums wurden insgesamt über 100 Anrufe in dieser Sache registriert. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit wurde festgestellt, dass der Alarm durch einen Blitzeinschlag ausgelöste wurde und erst durch das Entfernen einer Sicherung beendet werden konnte. Ob hierbei Sachschaden entstanden ist, kann bislang nicht mitgeteilt werden.

