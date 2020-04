Baden-Baden – Brand

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach einem Brand am späten Dienstagabend in einem Schrebergarten unweit des Holunderwegs haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Mann gegen 23.30 Uhr einen Holzhaufen in Brand gesetzt und anschließend die Kontrolle über die Flammen verloren haben. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen Baum über, ein angrenzender Zaun wurde ebenso in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand letztlich unter Kontrolle. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor.

