Baden-Baden – Bus übersehen

Baden-Baden (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro entstand am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr bei einem Unfall in Höhe des Hindenburgplatzes. Der 41 Jahre alte Fahrer eines BMW hatte nach bisherigen Erkenntnissen beim Ausfahren aus der Kaiserallee dem von links kommenden und stadteinwärts fahrenden Linienbus die Vorfahrt genommen. Verletzt wurde niemand. Den BMW Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. /ag

