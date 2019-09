Baden-Baden, Cite – Automatenaufbrecher

Anzeige

Baden-Baden, Cite (ots) – In einem Parkhaus in der Ortenaustraße brachen ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Dienstagmorgen kurz nach 1:30 Uhr, zwei bislang Unbekannte, zwei Kassenautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die mutmaßlichen Täter hatten zuvor die installierten Überwachungskameras mit Farbe besprüht und dann die beiden Kassenautomaten gewaltsam geöffnet. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der verständigten Polizei gelang den Tätern die Flucht. Das Diebesgut beträgt nach bisherigen Feststellungen mehrere tausend Euro. Der entstandene Sachschaden an den Kassenautomaten ist bislang unbekannt. Die Beamten des Polizeiposten Oos haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zur Tat oder möglicherweise zu den Tätern geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Baden-Baden, Telefon 07221 680-0, in Verbindung zu setzen. /ag

