Baden-Baden – Dachstuhlbrand

Baden-Baden (ots) – Möglicherweise haben Arbeiten mit einem Bunsenbrenner am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei geführt. Kurz nach 17 Uhr geriet der Dachstuhl eines Schopfes in der Kapellmattstraße in Brand. Die alarmierten Wehrleute aus Baden-Baden waren schnell vor Ort und löschten das Feuer, sodass ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert werden konnte. Wie die Beamten des örtlichen Polizeireviers ermitteln konnten, hat ein Anwohner kurz vor dem Brandausbruch mit einem Bunsenbrenner Teerpappe verlegt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte hierin die Ursache des Malheurs liegen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

