Baden-Baden – Diebisches Trio gestellt

Baden-Baden (ots) – Nach einem vorangegangenen Diebstahl eines Motorrollers in der Nacht auf Donnerstag im Bereich der Ooser Bahnhofstraße gelang den Beamten der Polizeireviere Baden-Baden und Bühl die vorläufige Festnahme gleich mehrerer Tatverdächtiger. Ein Zeuge hatte kurz nach Mitternacht mehrere verdächtige Personen gemeldet und die Ermittler so auf die Spur der mutmaßlichen Diebe gebracht. Die drei 18 bis 27-Jährigen sollen kurz zuvor einen dort abgestellten Motorroller kurzgeschlossen und ihn so versucht haben, zu entwenden. Sie ergriffen jedoch noch vor dem Eintreffen der Beamten zu Fuß die Flucht. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte das Trio letztlich gestellt werden, zwei davon, als sie gerade einen weiteren Roller schoben und bei Erkennen der Polizei erfolglos versuchten die Flucht zu ergreifen. Gegen die jungen Männer wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

