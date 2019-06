Baden-Baden – Diebstahl von fünfzig Fernsehgeräten

Anzeige

Baden-Baden (ots) – In der Nacht von Sonntag, 22 Uhr auf Montag, 5 Uhr wurden von einem LKW an der Tank- und Rastanlage Baden-Baden insgesamt fünfzig neue LED-Fernsehgeräte (40 mit 40 Zoll und 10 mit 32 Zoll Bildschirmgröße) im Wert von annähernd 20.000 EUR gestohlen. Der oder die Täter nutzten den Schlaf des Fahrers aus und schnitten zunächst seitlich die Plane am LKW auf. Anschließend wurde die Bordseitenwand geöffnet und die Geräte abgeladen und entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Autobahnpolizeirevier Bühl: Tel. 07223 80847-0. /ag

