Baden-Baden – Drei Leichtverletzte

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro waren nach einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag auf der A5 zu beklagen. Ein 53-jähriger Renault-Fahrer erkannte kurz nach 11 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Rastatt-Süd offenbar zu spät, dass zwei vor ihm befindliche Fahrzeugführer ihre Geschwindigkeit verringerten und krachte in das Heck eines Seat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Opel geschoben. Der 22-jährige Seat-Fahrer und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei einer leicht verletzten Mitfahrerin im Opel war keine notärztliche Versorgung notwendig.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4303325