Baden-Baden – Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Baden-Baden (ots) – Drei Verletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagmittag in der Sinzheimer Straße. Eine 68 Jahre alte Smart-Lenkerin ist kurz vor 13 Uhr in das Heck eines abbiegenden VW Golf gekracht, so dass die Airbags des Kleinwagens auslösten. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin, als auch ein im Smart mitfahrendes Kind und der 39-jährige Fahrer des Golf trugen durch die Kollision Verletzungen davon. Der Smart wurde abgeschleppt.

