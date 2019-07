Baden-Baden – Dreister Dieb / Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Wie am Montag bekannt wurde, hat ein noch unbekannter Dieb bereits am Donnerstag, 4. Juli, die kurze Unaufmerksamkeit eines Tennisspielers ausgenutzt und so einen Diebstahlschaden von über tausend Euro verursacht. Der Mann hat seine Sportutensilien gegen 19:20 Uhr nur rund fünf Minuten im Eingangsbereich eines Tennisheims in der Lichtentaler Allee abgelegt und unbeaufsichtigt gelassen. In diesem Zeitraum griff der Unbekannte zu und machte sich unerkannt aus dem Staub. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07221 680-0 erbeten.

