Baden-Baden – Durch auslösende Alarmanlage vertrieben

Baden-Baden (ots) – Ein alarmgesichertes Fenster eines Betriebs in der Rheinstraße dürfte am Sonntagmorgen einen bislang unbekannten Einbrecher von seinem weiteren Vorhaben abgehalten haben. Kurz vor 7.30 Uhr meldete der Mitarbeiter einer Alarmzentrale die Auslösung eines Einbruchmelders in der Firma. Die so verständigten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten bei der umgehenden Überprüfung auch prompt eine eingeworfene Fensterscheibe feststellen. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon verschwunden. Nach bisherigen Feststellungen dürfte er die Büroräume nicht betreten haben. Der Sachschaden dürfte sich auf wenige Hundert Euro belaufen.

