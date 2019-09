Baden-Baden, Ebersteinburg – Beim Einbruch gescheitert

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Durch einen Bewohner wurde ein unbekannter Langfinger am frühen Mittwochmorgen bei seinem Einbruchsversuch in der Badener Straße gestört. Der Unbekannte versuchte gegen 1:15 Uhr eine Tür auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln, als er aufgrund der Geräusche im Inneren wahrgenommen wurde. Durch einen lauten Ausruf machte der Bewohner auf sich aufmerksam, woraufhin der Langfinger die Beine in die Hand nahm und sich ohne Beute entfernte. Er hinterließ einen Schaden von rund 400 Euro an der Tür.

Zum Einbruchschutz, einige Tipps der Polizei:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit beispielsweise in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch auf der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH unter www.k-einbruch.de.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4384634