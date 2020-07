Baden-Baden, Ebersteinburg – Hoher Sachschaden nach Unfall

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein Sachschaden von über 50.000 Euro ist nach einem Unfall am Mittwochabend zu beklagen. Gegen 22:45 Uhr war eine 53 Jahre alte Frau auf der Straße `Alter Schloßweg´ aus Richtung Parkplatz `Altes Schloß zu Hohenbaden´, fuhr vom Parkplatz beim Alten Schloß bergwärts in Richtung Zähringerstraße. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der Geländewagen der Frau im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 20 Meter eine Böschung hinunter. Die Fahrerin, die nach ersten Angaben glücklicherweise unverletzt blieb, wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, die sie noch in der Nacht wieder verlassen konnte. Die Feuerwehr Baden-Baden sicherte das Fahrzeug mit Stahlseilen, bis ein angefordertes Abschleppunternehmen den Geländewagen mit Hilfe eines Krans geborgen hatte. Neben dem Sachschaden an dem Alfa-Romeo, wurden zwei steinerne Begrenzungspfosten und mehrere Bäume beschädigt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4640742 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4640742