Baden-Baden – Ein letztes Ständchen

Baden-Baden (ots) – Beamte des Polizeireviers Baden-Baden mussten am späten Montagabend zu einer Ruhestörung in den Jägerweg ausrücken. Anwohner hatten sich kurz vor Mitternacht über eine lautstarke Party unweit des Waldparkplatzes beschwert. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Ordnungshüter bestätigte sich die Meldung der um den Schlaf gebrachten Anrainer. Rund 30 junge Menschen feierten in den kurz bevor stehenden Geburtstag eines Bekannten. Da der Beginn des Wiegenfestes unmittelbar bevor stand, wurde um Mitternacht unter polizeilicher Aufsicht ein letztes Ständchen gewährt. Danach zeigte sich das Vokalensemble einsichtig und verlegte die Feier an eine andere, weniger störende Örtlichkeit. /pb

