Baden-Baden – Einbrecher unterwegs

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein bislang unbekannter Täter gelangte auf bislang nicht geklärte Art und Weise am frühen Donnerstagmorgen in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße. Gegen 1 Uhr versuchte er dann die Tür einer Arztpraxis aufzuhebeln, was letztendlich aber nicht gelang.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4538932 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4538932