Baden-Baden – Einbruch

Baden-Baden (ots) – Unbekannte Einbrecher drangen im Verlauf des Mittwochnachmittags gewaltsam in ein Anwesen in der Albert-Schweitzer-Straße ein. Indem die ungebetenen Besucher zwischen 15.15 Uhr und 19.45 Uhr die Haustür einer Wohnung aufhebelten, gelangten sie in das Innere. Hier durchsuchten sie dann verschiedene Schränke, bevor sie nach ersten Erkenntnissen ohne Beute das Weite suchten. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4254113