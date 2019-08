Baden-Baden – Einbruch in der Innenstadt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach einem Einbruch in ein Anwesen der Kernerstraße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Der unerwünschte Besucher hatte zwischen Donnerstag vor einer Woche (1. August) und heute Vormittag gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss geöffnet und ist so in die Wohnung gelangt. Im Innern wurden zahlreiche Behältnisse durchstöbert. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden am Fenster dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Durch die Spurensicherung von Kriminaltechnikern hoffen die Ermittler dem bislang Unbekannten auf die Schliche zu kommen.

