Baden-Baden – Einbruch in Hotel, Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Zwei noch unbekannte Einbrecher haben sich in den frühen Samstagmorgenstunden über eine aufgebrochene Tür Zutritt zu einem Hotel in der Sophienstraße verschafft. Nachdem die beiden Langfinger gegen 2.30 Uhr im Inneren des Gebäudes angelangt waren, fiel ihnen in einem Büro ein überschaubarer Bargeldbetrag in die Hände. Der Gebäudeschaden dürfte sich ebenfalls in Grenzen halten. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Rufnummer: 07221 32172 um Hinweise. Wer hat zwischen 2 Uhr und 3 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Sophienstraße bemerkt? Beschreibung der beiden männlichen Verdächtigen: 1. Täter: Südländisches Aussehen, etwa 55 bis 60 Jahre alt, schlank, dunkle Haare mit Stirnglatze, trug Steppjacke und Handschuhe 2. Täter: Größer als sein Komplize, rundes Gesicht, Glatze mit Haarkranz, trug langen Mantel

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4134816