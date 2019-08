Baden-Baden – Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ungebetenen Besuch bekam eine Anwohnerin im Krippenhof in Baden-Baden. Am Dienstag zwischen 2 Uhr und 4 Uhr wurde das Fenster am Balkon zum Wohnzimmer des Anwesens aufgehebelt und anschießend ein Schrank und eine Kommode im Wohnzimmer nach Diebesgut durchsucht. Die bislang unbekannten Täter entfernte sich anschließend. Was entwendet wurde ist den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden noch nicht bekannt. Sie haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

