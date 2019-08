Baden-Baden – Einbruchsdiebstahl

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ungebetenen Besuch bekamen Bewohner eines Mehrfamilienwohnhauses im Pariser Ring am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Montag. Zunächst wurden im Keller zwei durch Vorhängeschlösser gesicherte Kellerparzellen aufgebrochen. Anschließend gelangten die Unbekannten, in eine Wohnung des Hauses und entwendeten dort Schmuck und Bargeld. Die Beamten der Polizei in Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

