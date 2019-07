Baden-Baden – Eingebrochen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Unbekannte machten sich im Verlauf der vergangenen Woche in einem Mehrfamilienhaus in der Balzenbergstraße zu schaffen. Am Sonntagmittag bemerkte ein Anwohner, dass ein Langfinger den Schließzylinder seiner Wohnungstür beschädigt und sich so Zutritt zu dessen Wohnung verschafft hatte. Hier durchwühlte der ungebetene Besucher mehrere Schränke, bevor er schließlich mit Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro das Weite suchte. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

