Baden-Baden – Eingeklemmt

Baden-Baden (ots) – In der Betriebshalle einer Baufirma in der Robert-Bosch Straße ereignete sich am Mittwochmorgen ein Arbeitsunfall. Ein 23-jähriger Mitarbeiter zog sich gegen 8:45 Uhr leichte Verletzungen zu, als sein Fuß zwischen einer Palette und einem Handhubwagen eingeklemmt wurde. Mit vereinten Kräften konnten ihn die Kollegen befreien, dennoch musste der junge Mann in einem ortsnahen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

