Baden-Baden – Eingestiegen

Baden-Baden (ots) – Ein unbekannter Einbrecher ist am Samstag gewaltsam in einen Kindergarten in der Balger Straße eingestiegen. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangte der Ganove in einen Büroraum und hebelte dort verschiedene Schließfächer auf. Ob daraus etwas gestohlen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zeigen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen.

