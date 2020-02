Baden-Baden – Einsatz von Reizgas

Anzeige

Baden-Baden (ots) – In der Westlichen Industriestraße kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr zum Einsatz von Reizgas. Zu dieser Zeit klopfte es an der Zimmertür des 31-Jährigen Bewohners. Angeblich aus nicht bekannten Gründen habe ihm dann ein ihm flüchtig Bekannter ohne Grund Reizgas ins Gesicht gesprüht. Der so Angegriffene musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Beamten der Polizei in Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

