Baden-Baden – Ermittlungen wegen Körperverletzung

Baden-Baden (ots) – Da in der Nacht auf Donnerstag ein Streit zwischen zwei Männern auf einem Tankstellengelände in der Lange Straße eskalierte, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Nach ersten Ermittlungen dürften die Hintergründe des Disputs möglicherweise im Streit um eine Frau zu suchen sein. Ein 29 Jahre alter Mann stellte in diesem Zusammenhang seinen 21-jährigen Kontrahenten zur Rede, kurz darauf folgten mehrere Schläge. Der Angegriffene wurde glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Trotzdem sieht sich der 29-Jährige nun mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung konfrontiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4439643