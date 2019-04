Baden-Baden – Fahrgast verletzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Weil ein noch unbekannter Fahrradfahrer am Mittwochmorgen in der Rheinstraße verbotswidrig unmittelbar vor einem entgegenkommenden Linienbus links abbog, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen musste der Fahrer des Personenbeförderungsmittels wegen des Velo-Lenkers gegen 10.20 Uhr eine Vollbremsung einleiten. Während ein 87 Jahre alter Fahrgast hierdurch leicht verletzt wurde, machte sich der Radler aus dem Staub. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer: 07221 680-0 erbeten.

