Baden-Baden – Feuer im Mehrfamilienhaus

Baden-Baden (ots) – Einen Schaden von rund 20.000 Euro bilanzierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden sowie Beamte des örtlichen Polizeipostens heute Mittag nach einem Brand in einem Anwesen in der Balzenbergstraße. Nach ersten Ermittlungen könnte eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenkippe dafür verantwortlich gewesen sein, dass gegen 12 Uhr in einem Wintergarten des Gebäudes ein Feuer ausbrach. Die Wehrleute löschten den Brand schnell ab, sodass keine Anwohner zu Schaden kamen.

