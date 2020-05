Baden-Baden – Fußgängerin verletzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein 63-jähriger Autofahrer war am Mittwochmorgen in der Beethovenstraße unterwegs. Gegen 10.30 Uhr wollte der Mann in eine Parkgarage einfahren. Hierbei fuhr er linksseitig an einem wartenden PKW vorbei und übersah eine von rechts kreuzende Fußgängerin. Der Unfallverursacher rollte mit seinem rechten Vorderrad der 43-jährigen Frau über den rechten Fuß. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Balg gebracht.

