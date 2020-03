Baden-Baden – Gaststättenkontrolle

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Im Rahmen stichprobenartiger Gaststättenkontrollen haben Beamte des Polizeireviers Baden-Baden am Mittwochabend mehrere Restaurants aufgesucht und hierbei eine positive Bilanz gezogen. Nahezu alle überprüften Betriebe hielten sich an die angeordnete Schließung. Lediglich mit einem Betreiber musste in diesem Zusammenhang ein erläuterndes Gespräch geführt werden. Im Anschluss darauf verließen auch die dort befindlichen rund sieben Gäste das Lokal.

