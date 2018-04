Baden-Baden – Gefährliche Nachlässigkeit

Baden-Baden (ots) – Das leichtfertige Verhalten eines 65-Jährigen hat am frühen Sonntagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Briegelackerstraße gerufen. Der Mann hatte in seiner Wohnung ein Streichholz nach dem Entzünden einer Pfeife in der Nähe einer Zeitung entsorgt. Danach folgte das Unausweichliche: Die gedruckten Lettern fingen Feuer, das Holz eines darunter befindlichen Tisches ebenfalls. Letztlich wurde das brennende Inventar bemerkt und von hinzugerufenen Einsatzkräften der Feuerwehr Baden-Baden gelöscht. Gebäudeschaden entstand nicht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3911084