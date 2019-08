Baden-Baden – Gefährliches Überholmanöver endet mit Unfall

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Mittwochmorgen gegen 8:40 Uhr die L 78 von Baden-Baden Oberbeuern kommend in Richtung Gernsbach. Etwa 200 Meter nach Ortsende überholte dieser in einer unübersichtlichen Rechtskurve zwei Fahrzeuge. Ein entgegenkommender BMW-Fahrer musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden, nach rechts ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der überholende Pkw-Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne anzuhalten. Der BMW-Lenker wurde glücklicherweise nicht verletzt, an seinem Auto entstand jedoch ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die beiden überholten Fahrzeugführer hielten nach dem Vorfall an der Unfallstelle an, fuhren dann jedoch wieder weiter. Die Beamten sind nun auf der Suche nach den beiden Verkehrsteilnehmern und bitten diese und weitere Zeugen unter der Telefonnummer 07221/680-0 um Kontaktaufnahme.

